Due penalty giusti, e Aureliano non può far altro che indicare il dischetto. Berardi affonda la Fiorentina dagli undici metri

Sassuolo-Fiorentina, gara della 31esima giornata di Serie A, è stata diretta dal Sig. Gianluca Aureliano della Sezione di Bologna, assistenti Tolfo e Prenna, Pairetto in sala VAR. Fiorentina che parte pimpante, al 13′ prima ammonizione per Traore, in gioco pericoloso su Caceres. Due minuti più tardi stessa sorte per Castrovilli che trattiene proprio l’ivoriano. Al 28′ Aureliano mostra il cartellino anche a Milenkovic, reo di un braccio alto sul volto di Obiang, che merita la sanzione.

Passiamo alla ripresa ed al 46′ ammonizione anche per M. Lopez per un’entrata su Vlahovic. Al 58′ primo penalty per i padroni di casa: Berardi viene affrontato da Dragowski in uscita, il portiere viola tocca con la mano il piede dell’attaccante neroverde. Giusto il rigore, manca il cartellino giallo al portiere polacco. Aureliano preso dal sedare le proteste dei gigliati se ne dimentica. Al 61′ secondo calcio di rigore, con Pezzella che viene anticipato da Raspadori. L’argentino così impatta il piede del giovane attaccante emiliano, anche qui Aureliano non sbaglia. Con la gara ormai ferma sul 3 a 1 per il Sassuolo, fanno notizia solo le ammonizioni di Biraghi al 68′, di Muldur al 69′ e quella di Eysseric all’81’ falloso su Chiriches. Gara sufficiente per la squadra arbitrale, Aureliano non eccelle nello stile, spesso fischia con ritardo mostrando incertezza, ma nelle decisioni importanti non sbaglia e questo va a suo favore.