Due più due, la ricetta vincente per la felicità di Italiano

Due più due è la formula scelta dalla Fiorentina per venire incontro alle esigenze di Vincenzo Italiano, considerando che il 14 agosto comincia il campionato Viola e, soprattutto, il 18 e il 25 agosto ci sono i playoff per entrare in Conference League. E allora il tecnico viola ha chiesto (e ottenuto) che la società accelerasse i tempi sul mercato dopo aver condiviso progetto, nomi e obiettivi.

La formula sopra è presto spiegata: due sono Mandragora (ieri l’ufficialità dell’acquisto del centrocampista ex Torino: affare da 8,2 milioni+1 al massimo di bonus, presentazione domani alle 12) e Gollini (già preso, ufficialità in arrivo), gli altri due ovviamente sono rappresentati da Dodo e Jovic, sui quali la Fiorentina sta stringendo la presa. Conto facile: quattro rinforzi garantiti a Italiano per il ritiro di Moena. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.