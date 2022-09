Due presenze consecutive per Terracciano: Italiano ha scelto il portiere titolare o proseguirà con l’alternanza?

Sulla questioni portieri Italiano era stato chiaro fin da subito, affermando di averne due forti e facendo intendere che si sarebbe andati verso un’alternanza. Cosa che in effetti è successa, visto che i pali della Fiorentina finora sono stati difesi tre volte da Gollini e quattro da Terracciano.

L’impressione era che l’ex Empoli giocasse in Conference League, mentre Gollini fosse il titolare in campionato. Tendenza presto sovvertita da Italiano, che ha schierato Terracciano non solo nel turno infrasettimanale con l’Udinese ma anche contro la Juventus. Le prossime partite prima della sosta per le Nazionali ci daranno maggiori informazioni, per capire se davvero ci sarà un’alternanza costante oppure se l’allenatore ha fatto una scelta più o meno definitiva.

Per adesso la bilancia pende dalla parte di Terracciano, sicuramente più a suo agio con la filosofia di gioco di Italiano e decisivo per il superamento dei preliminari di Conference League. Di contro Gollini avrebbe bisogno di continuità per crescere, senza dimenticare la grande parata con cui a sua volta ha salvato il risultato contro il Napoli.