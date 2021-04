Due punti in un pomeriggio: La Fiorentina e un calendario proibitivo

Fiorentina e Genoa hanno soltanto due punti di distanza in classifica ed entrambe cercheranno di fare un balzo in avanti per agguantare la salvezza. Come evidenzia La Repubblica, il calendario dei gigliati non è dei migliori: scontri diretti in trasferta e le più forti della classe in casa. Servirà, però, fare punti indipendentemente da tutte le circostanze per mantenere la categoria. Iachini è certamente un veterano per quanto riguarda situazioni come questa. Con il tecnico marchigiano che a centoquarantasette giorni dal suo esonero è pronto a esordire di nuovo sulla panchina viola