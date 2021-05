Due rigori consentono alla Juventus di battere l’Inter: quarto posto raggiunto e nuovo sorpasso sul NapoliGuarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Pochi minuti fa si è concluso il terzo anticipo della penultima giornata di Serie A: all’Allianz stadium la Juventus di Andrea Pirlo ospitava l’Inter campione d’Italia in una sfida che sapeva di ultimatum per la Champions League. Al novantesimo il risultato finale è 3-2 per i padroni di casa.

I bianconeri tengono al traguardo europeo e già nel primo tempo lo dimostrano. Vantaggio su calcio di rigore di Cristiano Ronaldo al 24′: il portoghese prima si fa ipnotizzare da Handanovic e poi ribadisce la palla in rete. Nonostante il pareggio repentino di Lukaku, anche questo su rigore, la Juve torna in vantaggio nell’ultimo minuto di recupero con Cuadrado e terminano il primo tempo in vantaggio. Nella ripresa succede di tutto, prima arriva il pareggio nerazzurro: all’83’ un autogol di Chiellini, prima annullato dall’arbitro poi confermato dal var, rimette la sfida in equilibrio. All’88’ arriva il secondo rigore per la Juventus, terzo della sfida. Dagli undici metri si presenta l’ex Fiorentina Cuadrado che non fa come Ronaldo e regala i tre punti ai bianconeri.

Con questo risultato la Juve raggiunge quota 75 e sorpassa nuovamente il Napoli. Gli uomini di Gattuso quindi domani, se vorranno mantenere il quarto posto, dovranno vincere a tutti i costi contro la Fiorentina.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Inter 88, Atalanta 78, Milan, Juventus 75, Napoli 73, Lazio* 67, Roma 58, Sassuolo 56, Sampdoria 46, Verona 43, Udinese, Bologna 40, Genoa, Fiorentina 39, Spezia 38, Cagliari 36, Torino*, Benevento 31, Crotone 21, Parma 20. (* una partita da recuperare)