Due sicuri assenti per la trasferta europea, tre giovani in gruppo. Barone e Commisso a bordocampo

La Fiorentina partirà per la Lettonia senza Gonzalez e Sottil. Il primo, come già scritto, si è presentato al campo in abiti borghesi e si sta sottoponendo a massaggi. Il secondo è sempre in palestra e rimane fuori dal gruppo.

Presenti tre giocatori che fanno parte della squadra Primavera, come Favasuli, Distefano e Krastev che potrebbero unirsi per questa trasferta europea.

A rappresentare la società infine ci sono il presidente Commisso e il dg Barone che seguono la seduta con attenzione da bordocampo. La partenza è prevista per le 14