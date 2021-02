Due soluzioni in prospettiva per la Fiorentina. Col Verona un replay dell’operazione Amrabat?

Ci sono alcune situazioni che la Fiorentina tiene sotto controllo. Forse non per l’immediato, ma sicuramente in prospettiva. Questo è quello che scrive stamani La Nazione.

Innanzitutto Lazovic del Verona è una soluzione che il club viola tiene in considerazione con la prospettiva di inserire il giocatore da luglio. Il costo del cartellino del giocatore? Con 7 milioni si può firmare il trasferimento anche subito, un po’ quello che è successo l’anno scorso per Amrabat.

Quindi Arslan dell’Udinese. In un primo momento il centrocampista bianconero è stato identificato come pedina da consegnare a Prandelli nel caso di addio a Pulgar. Detto questo – e anche nel caso oggi il cileno dovesse rimanere a Firenze – non è da escludere che la Fiorentina tratti il prestito del giocatore bianconero per poi puntare al suo inserimento nella rosa viola adesso o a luglio.