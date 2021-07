Due squadre turche insidiano la Fiorentina per Lykogiannis. E il Cagliari fissa il prezzo

Charalampos Lykogiannis sembra sempre più in uscita dal Cagliari. La Fiorentina ha chiesto nelle scorse settimane informazioni per lui, e potrebbe essere ancora interessata all’ingaggio. Il discorso però è sempre lo stesso, cioè che la società vuole aspettare i giudizi di Italiano per intervenire concretamente sul mercato.

Nel frattempo, però, la concorrenza non sta a guardare. Se in Italia non si è fatto ancora avanti nessuno, due offerte importanti arrivano invece dalla Turchia. Besiktas e Galatasaray, infatti, si sono dette fortemente interessate a Lykogiannis e il Cagliari è pronto a mettersi al tavolo delle trattative. Il prezzo fissato, decisamente alla portata delle pretendenti, è di 3 milioni.