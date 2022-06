Due strade per il futuro di Terracciano e nel frattempo la Fiorentina valuta il rinnovo

Mentre la situazione di Bartlomiej Dragowski è ancora tutta da definire e la Fiorentina non ha ancora le idee chiare sul nuovo estremo difensore da acquistare, la dirigenza viola sta pensando anche al futuro di Pietro Terracciano.

Titolare nella passata stagione dopo aver rubato il posto all’estremo difensore polacco, Peter è in attesa di capire quale sarà il suo ruolo nella prossima stagione. Tutto dipenderà dal profilo che arriverà: se dovesse essere Milinkovic-Savic, Terracciano potrebbe anche giocare titolare.

Se toccasse invece a un profilo più importante come Vicario, allora tornerebbe in panchina. Nel frattempo, visto il contratto in scadenza nel 2023, presto la trattativa per il rinnovo di Terracciano entrerà nel vivo.