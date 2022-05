Due strade per Milenkovic

L a Fiorentina chiede una ventina di milioni e tutto può ancora accadere. Come scrive il Corriere dello Sport, il destino di Milenkovic è da scrivere e sono aperte principalmente due strade: la società viola può cederlo di fronte a un’offerta ritenuta interessante oppure proporgli, come ha fatto lo scorso anno, un prolungamento per un altro anno. In modo che se il giocatore volesse liberarsi a giugno 2024, potrebbe farlo così come adesso è in scadenza nel giugno 2023. Insomma senza “imprigionarlo”, ma neanche perderlo senza introiti.

Fra il serbo e il club ci sono buoni rapporti e nessuna voglia di crearsi problemi reciproci, cioè non esiste il timore di perdere il difensore a zero fra appena un anno.