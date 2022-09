Due successi, cinque pareggi (nelle ultime sei) e una sconfitta: la Fiorentina ha mal di vittoria

Sono otto le gare giocate dalla Fiorentina in questo inizio di campionato. Il tabellino conta due vittorie, cinque pareggi e una sconfitta. Due successi su otto giocate tra campionato e coppa, con cinque X arrivate nelle ultime sei gare. Numeri da mal di vittoria, se si conta che una è avvenuta contro la Cremonese allo scadere e l’altra contro il Twente in Coppa, nelle prime due gare della stagione.

Adesso la testa va a Bologna e a Istanbul Un passo alla volta, servono due vittorie per rilanciarsi prima in campionato e poi in Conference League, dopo un inizio con il singhiozzo per la squadra viola.