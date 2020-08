Due svincolati di lusso per la Fiorentina? Per Nainggolan tutto dipende dall’Inter

La Nazione si concentra sul mercato in entrata della Fiorentina con due svincolati di lusso che potrebbero far gola a Daniele Pradè. Resta sempre calda la pista, per la difesa, che porta allo svincolato Vertonghen. Su di lui è aumentato l’interesse di altri club italiani: Inter e nelle ultime ore la Roma che potrebbe perdere Smalling. Tra gli svincolati attenzione sempre a Mandzukic, ma i viola seguono con attenzione anche l’evolversi della situazione legata a Nainggolan. Molto dipenderà dall’Inter e dalle pretese: se fossero esose il Cagliari difficilmente potrebbe accontentare il club nerazzurro.

