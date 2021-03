Due tegole non da poco per la Fiorentina: ecco che partite potrebbero saltare Castrovilli e Igor

Gli esami medici su Gaetano Castrovilli hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. Per un infortunio del genere i tempi di recuperano si stimano intorno ai 10-15 giorni. Il centrocampista viola dovrebbe dunque saltare la partita contro il Parma e quella contro il Benevento. Sarà poi da valutare per la sfida contro il Milan in programma il 21 marzo.

Più difficile invece stimare i tempi di recupero per Igor, che ha subito una lesione traumatica di secondo/terzo grado del muscolo pettineo associata ad una lesione di secondo grado del muscolo grande adduttore della coscia destra. Ciò che potrebbe far tirare un minimo sospiro di sollievo è il fatto che la lesione sia traumatica. Di fatto il difensore brasiliano dovrebbe stare fuori almeno per le prossime tre partite.