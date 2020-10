Due valutazioni diverse per De Paul: il suo arrivo in viola sembra essere sempre di più un’utopia

Sulle pagine del Corriere Fiorentino viene messo in evidenza un dettaglio relativo alle voci che vorrebbero il centrocampista Rodrigo De Paul nelle mire della Fiorentina. La questione non è affatto semplice. Questo perché, nonostante sia il dg Joe Barone che il ds Daniele Pradè ammirino tantissimo il giocatore, il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini non lo ritiene funzionale al suo progetto tattico. Opinioni contrastanti e vedute diverse tra due componenti fondamentali che non aiutano un mercato che al momento, per molteplici aspetti, sembra essere sempre più complicato. E il giocatore argentino sembra così sempre più lontano da vestire i colori viola.

