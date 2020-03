Due ventenni della Fiorentina che hanno sedotto l’Europa. Ma Commisso assicura: Il loro futuro è a Firenze

Due giocatori della Fiorentina, due ventenni o poco più che hanno sedotto il calcio europeo: sono Dusan Vlahovic e Nikola Milenkovic. Di loro si occupa il Corriere dello Sport-Stadio, dove possiamo leggere che il difensore è molto seguito dai club inglesi, mentre l’attaccante ha estimatori sia in Inghilterra che in Germania. Ma Commisso non li vuol perdere e assicura che il loro futuro è a Firenze. La liquidità non manca nelle casse Mediacom e con essa non è di certo venuta meno la voglia di investire.