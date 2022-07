Duncan: “Agosto sarà un mese fondamentale per noi. Jovic ha grandi qualità, quando è in forma è decisivo”

Il centrocampista della Fiorentina Alfred Duncan, a Radio Bruno Toscana, ha toccato vari temi di attualità viola: “Agosto sarà un mese decisivo per noi, non dobbiamo sbagliare perché vogliamo centrare la fase a gironi e quindi vincere il playoff. Poi avremo impegni importanti anche per quanto riguarda il percorso in campionato”.

Poi sui nuovi ha proseguito: “Mandragora lo conoscevo, è un giocatore importante, giovane, ha qualità, forse un po’ diverse da quelle che avevamo l’anno scorso. Però è un giocatore che può darci grande mano. Mentre Jovic è un giocatore di alta qualità, quando è in forma può essere decisivo. Il nostro lavoro è cercare di aiutarlo in modo che lui aiuti noi”.