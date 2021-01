Duncan: “Alla Fiorentina ho giocato poco e ho sofferto un po’. Qui per riscattarmi e dare il mio contributo al Cagliari”

L’ex centrocampista della Fiorentina Alfred Duncan si è presentato sui canali social del Cagliari, dopo il suo approdo agli isolani. Queste le sue parole: “In questi mesi non ho giocato molto e ho sofferto un po’ questa situazione. Qui a Cagliari mi fanno sentire di nuovo importante. Sono qui per riscattarmi e dare il mio contributo alla squadra. Mi hanno voluto tutti fortemente, dall’allenatore al presidente. Sono contento di poter lavorare di nuovo con Di Francesco, mi farà crescere come ha già fatto in passato”.

