Duncan ancora fuori causa al Sassuolo, De Zerbi: “Il mercato non c’entra, è solo… infortunato”

Il pressing della Fiorentina per Alfred Duncan continua anche se il centrocampista è fuori causa ormai da venti giorni, a causa di un problema muscolare. La situazione è stata confermata anche dal tecnico Roberto De Zerbi in conferenza stampa: “Se stesse bene giocherebbe. È uscito dalla partita con il Genoa infortunato e sta lavorando per rientrare. Non è una situazione di mercato, è soltanto infortunato”.