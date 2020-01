Duncan-Fiorentina, c’è l’accordo totale col Sassuolo e il giocatore è nell’hotel dei viola: i dettagli

C’è l’accordo totale sulla trattativa Fiorentina-Sassuolo per Alfred Duncan. Il centrocampista, secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, arriverà alla Fiorentina per quindici milioni più bonus con un contratto fino al 2024. L’ufficialità arriverà a breve, intanto però le due società sono d’accordo su tutta linea, dalle cifre alle modalità di trasferimento. Quindi, Duncan (in questi momenti nell’hotel dei viola per discutere con la dirigenza gigliata) sarà presto un giocatore della Fiorentina. Dopo Kouamé e Igor, la Viola ha quindi chiuso per l’acquisto di un altro giocatore. In attesa di Amrabat e Criscito, le cui situazioni saranno da seguire nelle prossime ore.