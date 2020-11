Duncan, dalle richieste di Iachini a gennaio al dimenticatoio della panchina

Uno dei vantaggi di questa stagione viola sarebbe dovuto essere il buon livello del centrocampo, soprattutto nelle alternative. Peccato che fin qui Iachini di calciatori ne abbia usati 3 e (quasi) basta, perché Pulgar è tornato solo sabato da titolare dopo un’assenza infinita, Borja Valero è sparito mentre Duncan… è stato dimenticato, o quasi. E dire che il ghanese era stato uno dei profili richiesti a gennaio dal tecnico viola: 2 mesi e 15 milioni per “strapparlo” al Sassuolo. Un’operazione che grida vendetta come minimo, visto che Duncan è stato usato da titolare all’esordio e poi per soli 16 minuti nelle successive sei giornate. Chissà cosa avrà combinato di così sbagliato il classe ’93 per non meritare neanche una minima chance al posto di compagni tutt’altro che brillanti nelle partite viste finora. Sabato a Parma addirittura, Iachini ha preferito usare i 3 slot dei cambi… per fare solo 3 sostituzioni e non cambiare in pratica niente del suo schieramento. Non che Duncan potesse cambiare chissà quanto le sorti della partita ma qualche dubbio viene anche sulla sua gestione.

