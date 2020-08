Duncan: “Decimo posto traguardo importante, ma la Fiorentina può fare molto meglio. Non possiamo ripetere l’anno prossimo gli errori fatti quest’anno”

La partita tra Spal e Fiorentina è stata sbloccata dal centrocampista viola, Alfred Duncan: “Era molto importante per noi chiudere la stagione nel miglior modo possibile – ha detto al sito ufficiale – Era fondamentale, secondo me, terminare nella parte sinistra della classifica, per ripartire l’anno prossimo. Il gol lo stavo cercando da un po’, una soddisfazione personale e collettiva. E’ il mio primo gol con questa maglia, un fatto che mi rende molto felice. E spero di iniziare nel miglior modo possibile anche l’anno prossimo, segnando ancora. Penso che questa squadra possa fare molto di più, deve puntare ad una classifica migliore di questa. Ma vista com’è andata la stagione, il decimo posto è stato un traguardo importante. Deve essere un punto di partenza, abbiamo margine di miglioramento e qualcosa si è visto dopo lo stop. Non possiamo fare gli errori che abbiamo fatto quest’anno”.

