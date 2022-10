Duncan: “Dobbiamo pedalare in campionato: l’anno scorso, ora, eravamo quinti. In casa ci sentiamo protetti dai nostri tifosi”

Il centrocampista della Fiorentina Alfred Duncan ha parlato al canale ufficiale TikTok ACF Fiorentina. Ecco le sue parole: “Sto bene, sicuramente meglio rispetto a qualche settimana fa. Sabato, purtroppo, siamo rimasti male dopo la sconfitta, ma siamo in ripresa. Ieri? Non ritenevo giusto il risultato dell’andata, l’abbiamo presa come rivincita. Abbiamo fatto capire che quella brutta sconfitta era solo un caso“.

Sulla stagione viola: “Ci mancava un po’ di serenità, dobbiamo essere più tranquilli. Chiediamo aiuto anche ai tifosi, perché tutti vogliamo prenderci sempre i tre punti. Tante volte non ci riusciamo, abbiamo avuto i nostri alti e bassi. Piano piano, ci riprenderemo. Conference League? Molto importante, specie per gente come me che non aveva mai giocato in Europa. Siamo entusiasti, ce la godiamo”.

Sui tifosi della Fiorentina: “Sono sempre importanti. In casa ci sentiamo protetti, purtroppo succede il contrario in trasferta. Quello è un fattore decisivo per le nostre prestazioni. Chiediamo sempre una mano a loro, specie in campionato dove siamo ancora parecchio indietro. Dobbiamo pedalare e conquistare molti punti. L’anno scorso eravamo quinti, a questo punto della stagione“.