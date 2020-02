Duncan e quelle caratteristiche che servivano tanto alla Fiorentina

Alla sua seconda da titolare il neo centrocampista della Fiorentina Alfred Duncan ha piacevolmente ben impressionato per dedizione, corsa e volontà di lottare su ogni zona del campo. Poche geometrie ma tanta predisposizione, sono queste le caratteristiche del giocatore che ora mister Iachini può utilizzare come titolare per aumentare il ritmo del centrocampo viola. La specialità della casa però ancora non è stata servita, ovvero l’attitudine a centrare la porta anche da fuori area. La fase offensiva è infatti nelle sue corde: quando si inserisce con o senza palla al piede con il suo mancino l’ex Sassuolo diventa sicuramente una soluzione in più per sbloccare certe partite. Tempo al tempo, Duncan sta piano piano inserendosi sempre di più nello schema tattico dei viola, e se continua a crescere così saprà senz’altro rendersi utile con assist e gol come ha fatto più volte con la maglia neroverde.