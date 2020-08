Duncan e Vlahovic agli antipodi: L’attaccante serbo non ha gradito il cambio e lo ha fatto presente a Iachini

Alfred Duncan era il ritratto della felicità dopo il primo gol messo a segno contro la Spal con la maglia della Fiorentina. Una rete dal sapore particolare con la voglia di ripartire l’anno prossimo per segnarne altri e crescere. Non solo soddisfazione, ma anche volti contrariati al fischio finale di Spal-Fiorentina, come quello di Dusan Vlahovic. Il serbo, partito titolare e in campo per oltre metà partita, non ha gradito il cambio: sperava di giocare di più e lo ha fatto presente allo stesso Iachini. A riportarlo è La Nazione.

