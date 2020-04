Duncan: “Iachini è stato contento di ritrovarmi, ha grande fiducia in me. E poi mi ha detto che…”

Un vecchio pupillo dell’allenatore Giuseppe Iachini, anche per questo motivo Alfred Duncan è arrivato alla Fiorentina nel corso dell’ultima campagna acquisti-cessioni invernale.

E proprio del rapporto con l’allenatore, ha parlato l’ex giocatore del Sassuolo in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport-Stadio: “Iachini mi ha detto che era contento di ritrovarmi e poi che c’era subito da lavorare tanto. Alla prima convocazione mi ha schierato subito titolare: ha grande fiducia e ne sono contento. Ci sentiamo spesso. Lui, come la società, ci danno spesso parole di conforto. Ci incita a seguire il programma di lavoro dato, a tenerci in forma perché sarà fondamentale farci trovare nelle migliori condizioni”.