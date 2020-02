Duncan: “Indossare la maglia viola è come giocare per la mia famiglia. Un sogno essere alla Fiorentina ma ora…”

Il nuovo centrocampista viola, Alfred Duncan, ha detto nel giorno della sua presentazione: “La Fiorentina è una squadra che ha tutto quello che può desiderare un calciatore. Una società importante, un pubblico che ti spinge ad andare oltre. Spero che riusciamo a toglierci grandi soddisfazioni. I nuovi compagni mi stanno dando per inserirmi bene. Mi sento a casa perché a Livorno ho avuto anni spettacolari e vivo qui vicino (Pescia ndr). Indossare la maglia viola è come giocare per la mia famiglia. Questo per me è un punto di partenza, non mi sento un giocatore arrivato, e qui ho tutte le possibilità per fare ancora meglio di quanto fatto prima. Dal primo giorno che ho sentito che la Fiorentina mi voleva ho sorriso. Vivendo qui vicino per me era un sogno arrivare qui, perché aveva tutto quello di cui avevo bisogno”.