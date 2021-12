Duncan: “Italiano ci vuole concentrati anche quando siamo in panchina. Grazie a lui ho ritrovato la giusta motivazione”

Il centrocampista della Fiorentina Alfred Duncan ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Quest’anno siamo partiti da zero, con un nuovo allenatore e alcuni giocatori nuovi. Italiano ha portato tante novità e le cose stanno andando bene, siamo tutti molto felici. Quando ho capito di poter essere una risorsa? Qualsiasi giocatori ha bisogno della fiducia di un allenatore per rendere. Italiano ci ha fatto capire che siamo tutti considerati, e questo mi ha dato una motivazione in più per fare bene. Ringrazio anche i miei compagni che mi hanno aiutato a reintegrarmi nel gruppo”.

E poi ha aggiunto: “Cosa chiede Italiano? Vuole la massima concentrazione su qualsiasi cosa, anche quando siamo in panchina ci coinvolge come se fossimo in campo. Dobbiamo stare sempre sul pezzo, capire gli errori e rimediare subito in base a cosa vuole il mister. Tiro dalla distanza? Sicuramente è una mia qualità, ma mi sto abituando a fare anche cose diverse. Con Inter e Genoa ho calciato da lontano e ho mancato di poco la porta, poi con il Milan ho fatto un gol da opportunista”.