Ai canali social del club, il centrocampista della Fiorentina Alfred Duncan ha parlato anche del tecnico Vincenzo Italiano: “Lui mi ha fatto capire tante cose e mi ha insegnato a farne molte altre. Mi ha dato la possibilità di tornare il giocatore che ero prima di arrivare alla Fiorentina“.

Poi ha aggiunto: “Chiede tantissimo in campo. Quello che dobbiamo fare in è sempre in base agli avversari e a come si mettono in campo. Dobbiamo essere svegli a capire”.