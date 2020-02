Duncan: “La Fiorentina ha fatto un grande passo per prendermi. Iachini fondamentale per la scelta e io sono una mezz’ala”

Il centrocampista della Fiorentina, acquistato a fine gennaio dal Sassuolo, Alfred Duncan, ha parlato delle ragioni che lo hanno portato a vestire la maglia viola: “Ho iniziato l’allenamento con la squadra e credo di esserci domenica. Con le mie caratteristiche potrei giocare in tutti i modi, a due, a tre o a quattro. Facendo la mezz’ala potrei forse sfruttare al meglio le mie qualità. Il numero 88? Al Sassuolo avevo l’8 e mi piaceva tanto, ma c’è già un giocatore forte con quella maglia, e allora ho preso l’88 per andare più avanti. Iachini? Il mister è stato fondamentale per la mia scelta, ma la società ha fatto un grande passo per prendermi e il Sassuolo è venuto incontro, trovando la soluzione migliore per tutti”.