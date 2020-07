Duncan manca proprio sul più bello: una missione complicata per il centrocampo viola

Dopo le prime prove esitanti, Alfred Duncan sembra aver ingranato la marcia giusta proprio dal momento in cui ha ritrovato i suoi ex compagni del Sassuolo: tra i pochi infatti a salvarsi, nella notte da incubo con i neroverdi, fu proprio lui, autore dell’assist per il gol di Cutrone. Il giallo rimediato contro il Cagliari però gli è costato la squalifica, dopo che sia a Parma che contro i sardi era stato il migliore del reparto centrale. Il classe ’93 si è disimpegnato meglio nei due davanti alla difesa, piuttosto che da mezzala, offrendo finalmente quegli strappi fisici che nessuno in rosa sembra avere. Duncan mancherà quindi proprio sul più bello, contro un suo prossimo compagno di squadra come Amrabat ed una squadra che fa dell’intensità il suo punto di forza. Sarà una bella missione quindi quella del centrocampo viola di oggi, nel rimpiazzare una pedina che aveva alzato il ritmo della Fiorentina.

0 0 vote Article Rating