Duncan non basta al Cagliari: la doppietta di Ibrahimovic fa volare il Milan. Salta Di Francesco? Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

La 18esima giornata di Serie A si è conclusa con il posticipo del Monday Night tra Cagliari e Milan, terminato 0-2 per la squadra di Pioli.

Rossoneri subito in vantaggio: al 7′ Lykogiannis stende Ibrahimovic in area e Abisso concede un calcio di rigore quantomeno dubbio. Dagli undici metri lo stesso svedese spiazza Cragno, segnando così il nono dei dodici rigori concessi fino ad oggi in campionato al Milan.

Nel secondo tempo la squadra di Pioli ci mette altri 7′ per trovare il raddoppio: Calabria mette Ibrahimovic davanti a Cragno e lo svedese non sbaglia. Nei minuti finale c’è spazio per l’espulsione di Saelemaekers e per un rigore non fischiato da Abisso per fallo di Dalot su Sottill. Un episodio simile a quello per cui è stata fischiata la massima punizione al Milan. Da segnalare l’esordio di Duncan con la maglia del Cagliari: l’ex Fiorentina ha giocato tutta la partita. Da valutare la posizione di Di Francesco, che dopo questa sconfitta – la quinta di fila – rischia l’esonero.

La NUOVA CLASSIFICA: Milan 43, Inter 40, Napoli, Roma 34, Juventus 33, Atalanta 32, Lazio 31 Sassuolo 30, Verona 27, Sampdoria 23, Benevento 21, Bologna 20, Fiorentina, Spezia 18, Udinese 16, Genoa 15, Cagliari 14, Torino, Parma 13, Crotone 12.