Duncan: “Questa vittoria vale doppio perché ci fa capire quello che possiamo fare. Ci sarà da divertirsi in questa stagione”

Il centrocampista della Fiorentina Alfred Duncan, autore del primo gol contro il Milan, si esprime sulla vittoria dei viola ai canali ufficiali del club: “Il gol mi dà una gioia immensa ma anche per la squadra è stata una vittoria così importante contro un avversario che non aveva mai perso. Questo ci dà consapevolezza per proseguire su questo percorso. Questa vittoria per noi vale doppio perché vincendo contro una squadra ci fa capire quello che possiamo fare quest’anno. Dobbiamo cercare di essere più continui e sicuramente ci sarà da divertirsi in questa stagione“.

Poi aggiunge: “Dobbiamo ancora migliorare perché anche questa sera qualche errore l’abbiamo fatto. Nonostante le assenze Igor e Venuti hanno fatto una grande partita. Siamo una squadra viva, il gruppo c’è“.

E sulla prossima contro l’Empoli afferma: “Ora dovremo voltare pagina e mettere la testa subito sull’Empoli. Sarà ancora più difficile di oggi, dovremo farci trovare pronti anche per questa partita“.