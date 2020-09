Duncan ritorna in Inghilterra…ma la Fiorentina si tiene una percentuale su di lui

Come avete già potuto leggere su Fiorentinanews.com, il giovane attaccante inglese Bobby Duncan sta per lasciare la Fiorentina per ritornare a giocare in Inghilterra. Esattamente nelle fila del Derby County. Si lavora sui dettagli finale ma l’operazione è già più che impostata. Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, la cessione sarà a titolo definitivo, ma il club viola si terrà una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. Resta da capire a quanto ammonti esattamente questa percentuale, ma è già importante sapere che ci sarà.

Duncan era arrivato a Firenze nell’estate dello scorso anno, acquistato dal Liverpool per 325 mila euro (questa la somma che possiamo trovare nel bilancio del club gigliato).