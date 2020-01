Duncan ritrova Iachini, ma quali sono le effettive condizioni fisiche del ghanese?

L’accordo col Sassuolo per Duncan, per il passaggio a titolo definitivo, è stato trovato ad una cifra intorno ai 15 milioni, a cui dovranno essere aggiunti eventuali bonus. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport-Stadio, l’intesa di massima era stata sancita già nella giornata di mercoledì: ieri, in un paio di colloqui, sono stati sanciti gli ultimi dettagli, alla presenza anche del dg Joe Barone (il patron Commisso era a Firenze, per quanto in costante contatto con i suoi uomini a Milano). Già da oggi, Duncan ritroverà sul campo quel Beppe Iachini conosciuto per la prima volta proprio al Sassuolo e col quale ha spiccato definitivamente il volo. C’è da capire quali siano le sue effettive condizioni fisiche: dopo il leggero affaticamento accusato dopo la bella gara col Genoa alla ripresa dopo la sosta, è sempre figurati tra gli indisponibili. Certo, c’era il mercato di mezzo, ma le valutazioni toccheranno al tecnico, insieme allo staff sanitario.