Duncan: “Sceglierei la Fiorentina altre mille volte. Il prestito al Cagliari non lo volevo, ma mi è servito molto”

A Radio Bruno Toscana il centrocampista della Fiorentina Alfred Duncan ha parlato della posizione di classifica della squadra: “Parleremo di Europa quando arriveremo alle ultime giornate, se saremo ancora in quelle posizioni di classifica. Per adesso però pensiamo al quotidiano, siamo una squadra che sta migliorando con giocatori rinati come me, Saponara e Sottil. Tra di noi non parliamo di Europa, però siamo consapevoli della posizione in cui siamo e ce la godiamo. Ripeto, vedremo a fine campionato perché il girone di ritorno è un campionato a parte”.

E poi ha aggiunto: “Il prezzo del mio cartellino? Non ci ho mai pensato, alla fine il Sassuolo mi ha lasciato andare senza problemi. Io volevo venire fortemente alla Fiorentina, anche se all’inizio le cose sono andate male rifarei mille volte questa scelta. Ora comunque ho capito i miei errori, grazie a Italiano sono migliorato e questo mi rende felice. Il prestito a Cagliari non è stata una cosa che volevo, però mi ha fatto bene”.