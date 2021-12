Duncan si scusa per l’errore: “So perfettamente che avrei potuto fare meglio. Ma questo non cancella l’anima che ho lasciato sul campo”

Nella fase finale del match che la Fiorentina ha giocato a Verona, Alfred Duncan ha avuto una buona occasione per poter segnare un gol che poteva essere importante per la sfida in sé e per la classifica dei viola. Purtroppo però, il centrocampista gigliato non ha avuto un buon impatto sul pallone e ha messo fuori da posizione favorevole.

Di questo errore si è scusato direttamente il giocatore attraverso una storia pubblicata su Instagram: “Si sbaglia per imparare…so perfettamente che avrei potuto fare meglio, ma purtroppo è andata così. Ma questo non cancella l’anima che ho lasciato sul campo!”.