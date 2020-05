Duncan: “Sono grato alla Fiorentina che mi ha voluto a tutti i costi. A Firenze c’è aria di grande progetto e ambizioni”

Intervista fiume per Alfred Duncan a Calciomercato.com, il centrocampista viola ha parlato del ritorno all’attività e delle sue aspettative con la maglia della Fiorentina: “Come per ogni squadra tornare a fare gruppo è stato fondamentale. Abbiamo molte precauzioni da prendere per la nostra salute e per quella di tutti gli addetti ai lavori ma è bellissimo poter tornare a fare ciò che amiamo, poter riassaporare il sapore del campo e del pallone. Sono davvero felicissimo di poter tornare a giocare rispettando, naturalmente, la sicurezza di tutti gli atleti e degli addetti ai lavori. Sapevamo che avremmo dovuto giocare tante partite ravvicinate se fossimo ripartiti quindi ci alleneremo al massimo per farci trovare pronti. Voglia di dimostrare? Certo, ho tantissima voglia di tornare a giocare. Sono stato davvero felice di essere arrivato alla Fiorentina e mi sono inserito anche molto bene. Ora voglio lavorare ancor più duramente per farmi trovare pronto e ripagare tutta la fiducia che hanno riposto in me la società e l’allenatore. Ringrazio davvero tantissimo la società, dal presidente Commisso a Pradè e Barone, per avermi voluto fortemente ed aver fatto di tutto per portarmi a Firenze. Vestire la maglia viola per me è davvero un motivo di orgoglio, voglio onorarla al meglio e spero di poter raggiungere grandi traguardi con la Fiorentina. La società mi ha voluto a tutti i costi e questo per me è motivo di orgoglio. Sono grato al Presidente Commisso ma anche al dg Barone ed al ds Pradè che hanno fatto di tutto per portarmi a Firenze. So che a Firenze c’è un progetto ambizioso e che il presidente ha fatto e sta già facendo di tutto per far crescere il club, questo è, di sicuro, un ulteriore stimolo a fare bene per noi calciatori”.

