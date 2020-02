Duncan sorprende tutti ed è subito in ballottaggio con Benassi. Ok Caceres, in attacco…

La Fiorentina continua ad allenarsi in vista della partita di domenica a Marassi contro la Sampdoria. Come riportato da Radio Bruno Toscana, sta sorprendendo tutti Alfred Duncan. Il ghanese, rientrato in gruppo martedì, si sta allenando davvero bene: a tal punto che è in ballottaggio con Marco Benassi per una maglia da titolare. L’ex Torino è in vantaggio, ma Duncan c’è e sta recuperando velocemente la miglior condizione fisica. In difesa si va verso il rientro di Martin Caceres dal 1′, con Igor destinato alla panchina dopo le due ottime prove contro Juventus e Atalanta. In attacco è apertissimo il ballottaggio tra Patrick Cutrone e Dusan Vlahovic per la maglia da titolare accanto a Federico Chiesa: un dubbio che Iachini risolverà soltanto a ridosso della partita.