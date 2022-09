Duncan torna ad allenarsi in gruppo, ancora a parte Nico Gonzalez. Ecco le condizioni di Sottil

Dopo la sconfitta di ieri la Fiorentina è tornata subito in campo per preparare il delicatissimo appuntamento di giovedì in Conference League. Stando a quanto riporta Radio Bruno Toscana, è tornato ad allenarsi con il gruppo Alfred Duncan che dunque potrebbe essere di nuovo a disposizione di Vincenzo Italiano.

In campo ma a parte Nico Gonzalez, alle prese con un infortunio molto noioso che probabilmente potrà guarire solo mediante il riposo. Non ci si deve sorprendere se l’argentino alterna sedute in campo e fuori, questo perché il dolore può essere più o meno intenso a seconda dei giorni. Quest’oggi, poi, ha svolto lavoro differenziato anche Sottil che però dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo già da domani.