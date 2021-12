Duncan: “Vlahovic è uno dei migliori attaccanti della Serie A, in allenamento è impressionante. Berardi? Può fare la differenza”

Il centrocampista della Fiorentina Alfred Duncan ha parlato a Radio Bruno Toscana di Dusan Vlahovic: “Sicuramente è uno dei più forti attaccanti del campionato, magari dietro a giocatori più esperti come Dzeko e Lautaro Martinez. Ricordiamoci che Dusan è un 2000, un vero predestinato che secondo me può arrivare ad altissimi livelli. Siamo contenti di averlo in squadra, vederlo allenare tutti i giorni è spettacolare”.

E poi su Berardi ha aggiunto: “E’ uno dei migliori esterni che ci sono in circolazione. Ha un senso tattico impressionante, vede la porta come pochi ed è molto sveglio. Ha fatto tanti gol, i numeri parlano per lui. Giocarci insieme è stato un grande piacere, è un ragazzo d’oro e molto disponibile con tutti. E’ uno che può fare la differenza ovunque, lo ha dimostrato anche all’Europeo con l’Italia”.

E infine sulla Salernitana: “E’ una delle partite più difficile che ci potesse capitare in questo momento. Con Venezia ed Empoli abbiamo visto cos’è successo, sono squadre sulla carta inferiori ma che possono giocare brutti scherzi. Dovremo essere concentrati al massimo, metterci la giusta grinta e cattiveria: così facendo la nostra qualità verrà fuori. Ribery? Conosciamo le sue capacità, può colpire in qualsiasi momento. Dovremo stare molto attenti, è il pericolo numero uno. Coppa d’Africa? Mi piacerebbe andarci, ma del centrocampo viola partono già Maleh e Amrabat quindi se parto anche io potrebbe essere un problema. Ci penserò attentamente se e quando arriverà la convocazione, bisogna trovare la soluzione migliore per la Nazionale ma anche per la Fiorentina“.