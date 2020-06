Duncan: “Voglio vincere un trofeo con la Fiorentina. Sogno di segnare un gol che ci porti in Europa”

Alfred Duncan ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in edicola stamattina. Queste alcune delle parole del centrocampista viola: “Di questa Fiorentina mi piace tutto, dal presidente al progetto per il nuovo Centro Sportivo, con la volontà di costruire un nuovo stadio. Il futuro è roseo e questo mi entusiasma. Esempi? Ho sempre seguito Xabi Alonso e Guti, in Italia ho avuto la fortuna di allenarmi con Thiago Motta, che giocava un calcio esemplare. Ora mi piace molto Asamoh, con il quale sono molto amico. Amrabat il prossimo anno ci darà una grande mano. Sta facendo una stagione di primo livello a Verona, è un profilo moderno. Sogni? Giocare in Europa con la maglia viola e magari sollevare anche qualche trofeo. Un gol da segnare? Quello che vale l’Europa”

