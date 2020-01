Duncan vuole lasciare Sassuolo per la Fiorentina: Allungo gigliato a suon di milioni

“Cerchiamo di inserire ragazzi che rendano la rosa più omogenea numericamente. Lui rientra in questa ottica”. Con queste parole espresse dall’allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, è arrivata anche l’investitura ufficiale per Alfred Duncan. Il centrocampista vuole lasciare Sassuolo, la Viola lo vuole fortemente ed è nettamente davanti a Milan e Torino nella corsa al giocatore. Secondo La Gazzetta di Modena il club gigliato ha effettuato l’allungo sugli altri perché soprattutto perché è disposta se non a raggiungere almeno ad avvicinare moltissimo i 20 milioni di euro richiesti dalla società neroverde.