Dunga cuore d’oro: guardate come si è reinventato l’ex capitano della Fiorentina per fronteggiare il Covid VIDEO

In tanti ai piani alti, anche del mondo del calcio, stanno rispondendo presente in termini di solidarietà e generosità per far fronte comune contro la battaglia globale del Covid 19. Tra questi c’è anche Carlos Caetano Bledorn Verri, in arte Dunga, capitano della Fiorentina tra il ’90 e il ’92 ma anche del Brasile campione del mondo nel 1994. Leader in campo e ora anche a livello umano, dopo la sua decisione di reinventarsi quasi da impiegato del mercato, aiutando a raccogliere oltre 10 tonnellate di alimenti da donare poi ai più bisognosi della zona del Rio Grande do Sul, la regione di Porto Alegre.

Dunga ha commentato così la sua scelta in un video girato dal giornalista Brenno Beretta: “Molte volte ci troviam obbligati ad affrontare delle sfide e facciamo cose incredibili, che non pensavano di poter fare. Ora la vita ci lancia una sfida, ad essere solidali, umani e persone migliori. Io sfido tutti voi, abbiamo già raccolto più di 10mila chili e continueremo questa battaglia. Non c’è tempo da perdere!”.