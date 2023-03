Dura appena 35 minuti la partita di Sabiri: Stankovic lo cambia prima dell’intervallo e Marassi lo fischia

Un pomeriggio complesso quello di Abdelhamid Sabiri, rilanciato nelle ultime settimane da Stankovic ma di fatto ancora alla ricerca di se stesso: il tecnico infatti l’ha cambiato dopo appena 35 minuti, nel corso di Sampdoria-Salernitana. La gara del marocchino si è interrotta dunque prima dell’intervallo, per una questione tecnica, come svelato da Dazn. Il tecnico serbo infatti non era soddisfatto dell’interpretazione del match da parte del calciatore acquistato a gennaio dalla Fiorentina: al momento dell’uscita diversi fischi e anche qualche offesa piovuta dagli spalti. Lo stesso Stankovic si è rivolto al pubblico nei suoi pressi per invitarlo a non infierire: “Ci ho già pensato io, ha sbagliato ma ora pensate a sostenere la squadra”, il virgolettato raccolto a bordo campo.