Dura solo tre mesi l’avventura di un giovane difensore della Fiorentina in prestito al Gubbio, per lui ci sono altre proposte dalla Serie C

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com l’avventura al Gubbio del giovane difensore della Fiorentina Alessandro Lovisa sarebbe già giunta al termine. Il giocatore si era trasferito a ottobre in prestito alla società umbra, ma durante la prossima finestra di mercato in procinto di iniziare farà ritorno a Firenze. Su di lui c’è l’interesse di Legnago e Grosseto, entrambe militanti in Serie C.

0 0 vote Article Rating