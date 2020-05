Durante a FN: “De Paul è un giocatore completo, Paquetà invece non c’entra nulla con il centrocampo della Fiorentina”

Tra i principali nomi accostati alla Fiorentina in questo periodo di preparazione al mercato, ci sono quelli di Paquetà e De Paul. La redazione di Fiorentinanews.com ha chiesto un’opinione su di loro al procuratore ed esperto di calcio sudamericano Sabatino Durante: “Paquetà è un ottimo giocatore sia fisicamente che tecnicamente. E’ un trequartista particolare, nel senso che in Spagna andrebbe benissimo mentre in Italia, dove il trequartista è una sorta di nove e mezzo, potrebbe far fatica. Lui è tecnicamente eccellente, ma non ha cambio di passo e non è molto veloce. I suoi punti di forza sono l’inserimento e il tiro da fuori, ha uno splendido sinistro. Nel centrocampo a tre della Fiorentina, tuttavia, al massimo potrebbe fare la mezzala e in tal caso diventerebbe un giocatore normalissimo per il quale non spenderei mai le cifre che vuole il Milan. De Paul invece è un giocatore completo, che può fare davvero tutti i ruoli del centrocampo. In Nazionale fa il mediano, ma sa fare anche la mezzala e il trequartista. L’unico ruolo che non può fare è il regista, ma chissà che non si possa adattare. Se confermano Iachini, tra i due vedo sicuramente meglio l’argentino mentre reputo Paquetà più complicato da inserire. Anzi, penso proprio che Paquetà con il centrocampo della Fiorentina non c’entri assolutamente niente”.