Durante: “Burdisso al Boca ha preso giovani di livello. Sono rimasto deluso dalla Fiorentina”

Questo pomeriggio Sabatino Durante, noto agente esperto di calcio sudamericano, è intervenuto a Radio Bruno per commentare la situazione in casa Fiorentina a partire dall’arrivo di Nicolas Burdisso nell’organigramma societario. Queste le sue parole: “Goretti è una persona molto equilibrata, ha scoperto tanti giovani dai settori giovanili e ha sempre saputo organizzare organici competitivi a Perugia con pochi soldi: Politano e Conti sono stati lanciati da lui. Burdisso non conosce bene i settori giovanili ma in Argentina ha fatto il ds al Boca facendo benissimo: ha preso giocatori giovani che hanno fatto bene in prima squadra, ha acquistato tanti colombiani che alla Fiorentina andrebbero alla grande. Conosco Nicolas molto bene, è un grande intenditore di calcio e una persona di grande caratura umana, molto equilibrata. Il futuro della Fiorentina? Difficile dire cosa sia successo lo scorso anno, sicuramente era una squadra che aveva una rosa di tutto rispetto, con giovani molto interessante: a inizio stagione pensavo che avrebbe fatto un bel calcio, sono rimasto un po deluso. Se Gattuso rilancerà qualche giocatore? Rino conosce benissimo gli spogliatoi e sa come motivare i giocatori”.