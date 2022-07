Durante: “Cabral un animale che non ha paura di niente ma non da Nazionale. Dodô perfetto per Italiano ma in difesa può avere problemi”

Il navigato agente Fifa Sabatino Durante, da sempre vicino al mercato calcistico del Sudamerica, ha analizzato a Radio Toscana il mercato della Fiorentina, parlando anche di alcuni singoli: “Nel mercato dell’usato dell’Italia la Fiorentina sta facendo ciò che dovrebbe essere normale, ma oggi non lo è. La squadra viola sta lavorando in modo positivo, scegliendo giocatori che possono migliorare la squadra di Italiano. Elementi giovani e nel pieno della maturità. Dodô è un ’98, viene da Coritiba. Ha fatto molto bene allo Shakhtar e come nella tradizione dei terzini, che sono ali in Brasile ha passo, corsa, un buon destro. Tecnicamente è bravo e nel sistema di gioco di Italiano ci azzecca alla grande. In fase difensiva, considerando che non è un gigante sulle diagonali può avere qualche problemino. Senza dubbio è un giocatore interessante”.

Quindi Durante si è concentrato su Arthur Cabral: “E’ un giocatore che ha fatto molti gol in Europa. E’ un animale, fisicamente va su tutti i palloni ma non ha il piede delicato per pensare di poter vestire la maglia verdeoro del Brasile. Non andrei oltre, è pure simpatico, ma non bisogna esagerare. Vede la porta, è un lottatore, può far bene in Italia. Non ha però tecnica eccellente. Se però gli metti la palla in area non ha paura di niente. Da qui a parlare di nazionale però ce ne corre. Avesse il passaporto italiano forse potrebbe far meglio dei nostri attaccanti (scherza, ma non troppo ndr). Penso che quest’anno farà molto meglio. Inizia a capire i movimenti, arrivare a gennaio è sempre complicato”.

L’agente ha poi concluso: “Per le operazioni dal Sudamerica serve coraggio perché i giocatori hanno bisogno di tempo. Le prime scelte vanno al City o in top club europei come Barcellona e Real Madrid. L’Italia è mercato di terzo livello. O prendiamo i ‘vecchi’ che non vanno più bene (vedi Pogba, Di Maria, Lukaku) oppure i top non ci toccano. Squadre come la Fiorentina stanno lavorando bene perché portano giocatori funzionali. Dodô è stato pagato ma può far molto bene, ed i suoi soldi possono essere ripresi alla grande in futuro”.