Durante: “La Fiorentina doveva avere la pazienza di aspettare Pedro. Il brasiliano resterà per sempre un grande rimpianto”

L’agente FIFA Sabatino Durante ha parlato a tuttomercatoweb dell’ex attaccante della Fiorentina Pedro: “Pedro resterà sempre un grande rammarico per la Fiorentina. Il Real Madrid era pronto a offrire 50 milioni per lui, poi c’è stato l’infortunio. I viola erano riusciti a prenderlo per soli 15 milioni, però dovevano essere consapevoli di cosa significasse una rottura del crociato. Poi ovviamente poteva anche succedere che Pedro non tornasse mai in forma, ma la Fiorentina doveva avere la pazienza di aspettarlo”.