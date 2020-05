Durante: “La Fiorentina ha fatto bene a prendere Pedro a quelle cifre, ma aveva bisogno di più tempo. Paquetà? Compriamo giocatori non sapendo come posizionarli in campo”

Durante il programma “Taca La Marca” è intervenuto Sabatino Durante, noto procuratore ed esperto di calcio sudamericano, che ha parlato di un’operazione fatta dalla Fiorentina che non si è chiusa con gli esiti sperati: “Su Pedro c’è poco da dire e se non si fosse infortunato sarebbe stato il centravanti del Brasile. Ha fatto bene Pradè a prenderlo a quelle cifre ma non ci si poteva aspettare grandissime prestazioni immediatamente, aveva bisogno di più tempo. È un giocatore di grande potenziale che necessita ancora di riposo per recuperare pienamente la migliore condizione fisica e mentale”.

In chiave viola si fa un gran parlare di Paquetà per la prossima stagione. Il brasiliano ha avuto qualche problema però in Italia e al Milan non ha convinto: “Il problema è capire se i club europei sono capaci di mettere nelle migliori condizioni questi talenti. Noi italiani in quest’aspetto non siamo propriamente i migliori, lo dimostra Paquetà, che per noi è un trequartista anomalo, visto che ha bisogno di creare un dialogo con la punta di riferimento, personalmente sarebbe perfetto per il calcio spagnolo, un po’ come è accaduto per Rivaldo. Spesso e volentieri compriamo giocatori non sapendo come posizionarli in campo”.